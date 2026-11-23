A ocorrência foi registrada durante patrulhamento ostensivo e preventivo na rua Bento Manoel. Conforme as informações, os agentes perceberam que o veículo realizou uma arrancada brusca após uma conversão, provocando o arrastamento dos pneus. Na sequência, a caminhonete passou a trafegar em velocidade incompatível com as condições da via, motivando a abordagem.

Durante a fiscalização, a Guarda Municipal constatou que o condutor era menor de idade e não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

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O adolescente aceitou realizar o teste do bafômetro, que apresentou resultado de 0,34 miligrama de álcool por litro de ar alveolar expirado, indicando a presença de álcool no organismo.

Diante da situação, o jovem foi encaminhado à Delegacia de Polícia para o registro da ocorrência e a adoção das medidas legais cabíveis.