Guarda Municipal amplia patrulha escolar para garantir segurança em Alegrete

Desde o início do ano letivo, a Guarda Municipal de Alegrete, em parceria com o Setor de Educação para o Trânsito, vem realizando a ronda escolar em todas as EMEIs, EMEBs, escolas estaduais e particulares do município. A iniciativa tem como objetivo garantir a segurança no perímetro das escolas e conscientizar a comunidade sobre a importância de comportamentos seguros no dia a dia.

Com a inclusão do patrulhamento de motos, as ações foram intensificadas, ampliando a agilidade no deslocamento das equipes entre os educandários e reforçando a segurança nos horários de maior movimentação.

As rondas ocorrem nas entradas, recreios e saídas das instituições de ensino, seguindo um cronograma operacional que contempla diferentes escolas ao longo da semana. Além de garantir a segurança no entorno escolar, o trabalho conta com a presença de equipes da Secretaria de Segurança, que orientam o fluxo de veículos e pedestres, contribuindo para um trânsito mais seguro nas proximidades.

Segundo a Guarda Municipal, a patrulha escolar busca proteger estudantes, professores e familiares durante o período letivo, prevenindo situações de risco e fortalecendo a sensação de segurança nas comunidades escolares. As atividades devem permanecer de forma contínua até o final do ano.