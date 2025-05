Guarda Municipal amplia serviço nas 24h diariamente

A Secretaria de Segurança Pública, Mobilidade e Cidadania recentemente implementou a escala 24 horas da Guarda Municipal. Após dois meses em caráter experimental, está efetivado o plantão no período noturno dos servidores municipais.

A decisão de estender o horário de atuação da Guarda Municipal para 24 horas por dia, sete dias por semana, vem de um plano de trabalho montado pela secretaria responsável pela mobilidade urbana do Município, atestado pelo Secretário Uiliam Rodolfo Almeida.”É uma estratégia para oferecer maior suporte aos órgãos de segurança e à própria comunidade, que passam ter seus direitos preservados em Alegrete”, completou.

Anteriormente, a Guarda Municipal tinha uma atuação mais restrita, até as 23h deixando lacunas no atendimento, especialmente durante as madrugadas. Com essa escala, a entidade terá uma equipe disponível para atender às demandas de trânsito e uma de suas atribuições primordiais é auxiliar os demais órgãos de segurança pública do município.

“Após a formação dos 15 novos guardas municipais nomeados pela Prefeitura de Alegrete, o objetivo é aumentar a presença e atuação dos servidores nas ruas e combatendo os principais incidentes que possam acontecer na cidade”, completou o secretário.