Guarda Municipal dispersa aglomerações em diversos pontos de Porto Alegre

Na esquina das Ruas José do Patrocínio e República, no bairro Cidade Baixa, a Guarda juntamente com a Brigada flagrou um grupo de 120 pessoas.

Na Rua Padre Chagas, conhecido ponto de encontro da Capital, na Zona Norte, cerca de 150 pessoas foram dispersadas. Por volta das 2h, a Guarda Municipal voltou ao local e encontrou a mesma quantidade de pessoas.

Na Rua Fernando Machado e na Estrada do Forte também foram registradas aglomerações. No Forte, um bar foi multado e fechado. Ele já era reincidente.

Na Rua Aparício Borges, a Guarda Municipal encerrou uma festa particular. Segundo a corporação, um homem alugou uma quadra esportiva e estava comemorando o aniversário. Cerca de 200 pessoas estavam no local. O homem foi autuado.

As aglomerações ocorreram no mesmo dia em que o governo do RS divulgou o mapa preliminar do distanciamento controlado, que indica todas as regiões em bandeira vermelha.

É a primeira vez, em 30 semanas, que as 21 regiões Covid do estado foram classificadas com risco epidemiológico alto para a doença.

Eventos sociais proibidos

A Prefeitura de Porto Alegre voltou a restringir as atividades devido à situação do contágio de coronavírus, proibindo a realização de eventos sociais, como festas de casamentos e aniversários, a partir da próxima segunda-feira (30). O decreto foi publicado na sexta (27).

A medida “foi tomada para evitar que sejam necessárias mais restrições à atividade econômica”, informou a prefeitura.

Na análise do comitê municipal de enfrentamento à doença, os eventos não seguem protocolos sanitários com frequência, o que tem “gerado repercussão” na transmissão do vírus.

Na Capital a taxa de ocupação chegou a 93% durante a tarde. Segundo a prefeitura, 255 pacientes com Covid-19 estavam nas UTIs, o número mais alto desde 6 de outubro.