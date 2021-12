Guarda Municipal disponibiliza número alternativo para atendimento

As linhas estão inoperantes devido a troca de postes da RGE Sul que ocorreu nas imediações da sede, informou o Diretor da Guarda Municipal, Angelo Tertuliano.

Por esse motivo, a comunidade está com dificuldades para se comunicar com o atendimento da Guarda Municipal. Conforme o Diretor, a Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana já acionou a operadora Oi e aguarda uma solução definitiva para o problema. Enquanto isso, foi disponibilizado um número alternativo, as pessoas podem entrar em contato através do (55) 991 51 83 59.