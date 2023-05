Guarda Municipal e Bombeiros realizam resgate de cavalo dentro de Unidade de Tratamento de Esgoto

Share on Email

O animal encontra-se em um estado de debilidade e hipotermia, preso dentro do tanque de tratamento sanitário por um período desconhecido.

O resgate teve início após um chamado do diretor da Guarda Municipal, informando que eles estavam tentando remover o cavalo do lago, mas sem sucesso. Rapidamente, uma equipe dos Bombeiros chegou ao local para prestar socorro. O animal apresentava lesões pelo corpo.

Com o uso de cordas e a colaboração dos guardas municipais, a equipe dos Bombeiros conseguiu estabilizar o cavalo dentro do tanque. Em seguida, utilizando o guincho do caminhão, o equino foi puxado para fora, garantindo sua segurança e bem-estar.

O cavalo foi transferido para o caminhão da Guarda Municipal e encaminhado imediatamente para atendimento veterinário. Ainda não se sabe como o cavalo acabou dentro da UTE. O gerente da Corsan, Cristiano Machado, pontua a importância dos proprietários em manter os animais em segurança, pois o risco quando caem no local é muito grande.