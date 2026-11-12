Guarda Municipal e Brigada Militar conectam diligências e recuperam objetos furtados

A ocorrência teve início quando uma guarnição da Guarda Municipal, que realizava patrulhamento nas proximidades da EMEB Princesa Isabel, foi procurada pela vítima, que relatou o furto de diversos pertences de sua residência.

Após receber as informações, as equipes realizaram diligências e localizaram pessoas apontadas como envolvidas na ocorrência. Durante as averiguações, foram identificados possíveis locais onde parte dos objetos havia sido comercializada.

Com o apoio da Brigada Militar, as guarnições realizaram buscas em endereços no bairro Macedo, conseguindo recuperar diversos itens.

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Os envolvidos e os materiais recuperados foram apresentados na Delegacia de Polícia, onde a autoridade policial determinou o registro da ocorrência e as providências legais cabíveis.

A Guarda Municipal reforça seu o trabalho integrado com as forças de segurança e o compromisso com a proteção da comunidade.