A Guarda Municipal de Alegrete cumpriu um mandado de prisão durante uma ação de patrulhamento ostensivo e preventivo no município.

De acordo com as informações divulgadas pela corporação, a abordagem ocorreu durante o serviço de rotina, na tarde de ontem (19), quando os agentes realizaram a identificação de um indivíduo e constataram a existência de um mandado de prisão em aberto contra ele.

Após a confirmação da ordem judicial, foi dada voz de prisão ao homem, que, conforme informado, foi comunicado de seus direitos constitucionais e não ofereceu resistência à abordagem.

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Na sequência, o indivíduo foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para avaliação clínica. Posteriormente, foi apresentado na Delegacia de Polícia de Alegrete, onde foram adotados os procedimentos legais cabíveis.

A ocorrência foi atendida pela Guarda Municipal, vinculada à Secretaria de Segurança Pública, Mobilidade e Cidadania de Alegrete.

A ação integra as atividades de patrulhamento preventivo desenvolvidas pela corporação no município.

Fonte: Guarda Municipal de Alegrete.