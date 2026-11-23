A Secretaria de Segurança Pública, Mobilidade e Cidadania intensificou as ações de segurança e prevenção no entorno das instituições de ensino de Alegrete. O trabalho é desenvolvido de forma integrada pela Guarda Municipal e pelo Setor de Sinalização Viária.

Entre as iniciativas está o fortalecimento da Ronda Escolar, com policiamento de proximidade e presença preventiva nas áreas próximas às escolas. A proposta é ampliar a segurança de estudantes, professores, familiares e demais integrantes da comunidade escolar.

As ações também incluem a revitalização e a adequação da sinalização viária, com o objetivo de melhorar as condições de circulação e oferecer mais segurança a pedestres e motoristas, especialmente nos horários de entrada e saída das instituições de ensino.

Outra frente de trabalho envolve palestras e atividades de educação para o trânsito junto à comunidade escolar, buscando conscientizar sobre comportamentos seguros e o respeito às regras de circulação.

As iniciativas têm como foco a prevenção de acidentes, a segurança nos deslocamentos e a integração entre os serviços de segurança pública e a comunidade escolar.