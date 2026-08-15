Guarda Municipal prende motorista por embriaguez ao volante

Durante a fiscalização, os agentes constataram ainda que o condutor não possuía habilitação para dirigir veículo automotor. O automóvel também apresentava irregularidades no licenciamento e possuía débitos pendentes.

Conforme a Guarda Municipal, após ser orientado sobre os procedimentos, o motorista se submeteu voluntariamente ao teste do etilômetro. O equipamento apontou inicialmente 0,38 mg/L de álcool por litro de ar alveolar. Considerando a margem de erro regulamentar, o resultado considerado foi de 0,34 mg/L.

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Diante do índice aferido, os agentes deram voz de prisão em flagrante ao condutor pela suspeita de prática do crime previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que trata da condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Além da questão criminal, a abordagem identificou as irregularidades relacionadas à habilitação do motorista e à situação documental do veículo.

Segundo a Guarda Municipal, o condutor colaborou durante toda a abordagem e não foi necessário o uso de algemas. Ele foi encaminhado para os procedimentos legais cabíveis.

O caso deverá seguir os trâmites previstos na legislação de trânsito e criminal.