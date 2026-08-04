Guarda Municipal prende suspeito por furto de fiação da iluminação pública

Na noite da última segunda-feira (3), a Guarda Municipal de Alegrete prendeu um homem suspeito de furtar fiação elétrica da iluminação pública na ciclovia da Avenida Caverá, localizada no bairro Ibirapuitã. A ação ocorreu após a corporação ser acionada pelo Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (CIOSP), que recebeu uma denúncia informando o crime.

Ao chegar ao local, os agentes identificaram dois suspeitos. Ao perceberem a aproximação da viatura, ambos tentaram fugir. Após acompanhamento a pé, um dos indivíduos foi alcançado e detido pelos guardas municipais.

Durante a abordagem, foram encontrados com o suspeito aproximadamente 10 metros de fiação elétrica, material compatível com os cabos retirados da rede de iluminação pública da ciclovia. O segundo envolvido conseguiu escapar e, apesar das buscas realizadas nas proximidades, não foi localizado.

O homem preso e toda a fiação recuperada foram encaminhados à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA), onde foram realizados os procedimentos legais. O caso será investigado pela Polícia Civil. A Guarda Municipal reforça que a colaboração da comunidade, por meio de denúncias, é fundamental para o combate aos crimes contra o patrimônio público