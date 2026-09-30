Guarda Municipal realiza ação solidária em apoio às famílias do Passo Novo

A Guarda Municipal de Alegrete realizou, na tarde desta quarta-feira, uma ação solidária destinada às famílias da comunidade do Passo Novo, atingidas pelas consequências de uma tempestade de granizo registrada na noite de sábado.

A mobilização foi organizada pelos próprios servidores da Guarda Municipal, que arrecadaram donativos, materiais de limpeza e itens de higiene para auxiliar os moradores afetados. Os produtos foram reunidos e posteriormente entregues no CTG Nico Dorneles, utilizado como ponto de apoio à comunidade.

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A tempestade provocou danos e deixou famílias do Passo Novo em situação de dificuldade, aumentando a necessidade de apoio nos dias seguintes ao evento climático. Além dos prejuízos materiais, os moradores enfrentam a necessidade de realizar a limpeza e reorganização dos imóveis atingidos.

A iniciativa da Guarda Municipal teve como objetivo contribuir de forma imediata com as famílias que necessitam de auxílio. Segundo a corporação, a ação foi possível por meio da união e da colaboração dos servidores que participaram da arrecadação dos materiais.

A entrega dos donativos ocorreu nesta quarta-feira e representa uma das iniciativas de apoio mobilizadas após o temporal que atingiu a comunidade.

Em manifestação divulgada pela Guarda Municipal, a instituição agradeceu aos servidores que contribuíram para a arrecadação e destacaram a importância da atuação junto à comunidade em momentos de dificuldade.

A situação no Passo Novo

Desde a tempestade de granizo registrada no sábado à noite, moradores da localidade enfrentam uma rotina de recuperação dos danos provocados pelo temporal. A limpeza dos imóveis, a retirada de materiais danificados e a reorganização das residências estão entre as necessidades decorrentes do episódio.

A entrega de materiais de limpeza e itens de higiene busca atender parte dessas demandas e auxiliar as famílias durante o processo de recuperação.

A ação realizada nesta quarta-feira reforça a mobilização comunitária em torno dos moradores afetados e evidencia a importância da arrecadação e da distribuição de donativos em situações provocadas por eventos climáticos.