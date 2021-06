Guarda Municipal realiza fiscalização de trânsito nas proximidades da ponte Borges de Medeiros

Compartilhe















A Prefeitura Municipal de Alegrete, através da Secretaria de Segurança Pública, Mobilidade e Cidadania, promoveu no final da tarde de ontem, 31, mais uma ação de fiscalização de trânsito nas proximidades da ponte Borges de Medeiros, no sentido Centro/Bairro.

A ação marcou o encerramento da Campanha Maio Amarelo, Mês Mundial de Segurança no Trânsito. Segundo o secretário de Segurança Pública, Mobilidade e Cidadania, Rui Alexandre Medeiros, o objetivo da Blitz foi fiscalizar as condições dos veículos que transitam pelas ruas da cidade, em especial de motocicletas, em razão das muitas reclamações da população no que se refere ao barulho estridente dos escapamentos.

“Estamos trabalhando em benefício da coletividade. A nossa comunidade merece ter uma maior segurança ao transitar pelas ruas do nosso Alegrete”, mencionou Medeiros, que ao destacar a importância do trabalho da Guarda Municipal, afirmou que as fiscalizações de trânsito terão continuidade.