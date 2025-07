Guarda Municipal terá base fixa em módulo revitalizado da Estação Férrea

Um amontoado de lixo foi removido do interior do prédio por equipes da Secretaria de Infraestrutura. Em seguida, os colaboradores iniciaram o fechamento das portas de acesso com a construção de paredes de tijolos, visando impedir novas invasões. A Secretaria de Segurança, Cidadania e Mobilidade Urbana, por meio da Guarda Municipal, também esteve no local acompanhando os trabalhos.

De acordo com o secretário Uilian Rodolfo, um dos módulos do prédio será revitalizado para funcionar como ponto fixo de descentralização da Guarda Municipal, retomando uma função que já existiu há muitos anos. A intenção é que o local conte com presença constante de agentes, além de se tornar base para outros órgãos de segurança pública.

As medidas são consideradas emergenciais até que seja concluído o projeto de revitalização do prédio da estação ferroviária, que atualmente está em situação de abandono e sucateamento. Não há, até o momento, prazo definido para o início das obras de restauração.