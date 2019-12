Guarda Popular de Alegrete promove mais um natal para criançada na Zona Leste

A torcida organizada Guarda Popular de Alegrete realizou mais uma campanha social em Alegrete.

No último dia 24, véspera de natal, os integrantes da torcida do Internacional presentearam as crianças carente da 3ª Capital Farroupilha.

“Uma enorme satisfação de poder ver o sorriso da gurizada, e vamos por mais sempre!!! Agradecemos a todos que participaram e colaboram na entrega e nas doações dos brinquedos”, destacou Tiago Punylha, um dos organizadores da ação colorada.

Foram mais de 100 presentes entregues para as crianças que reside numa área invadida, no antigo campo da aviação, na zona leste do município.

A campanha já tradicional da Guarda Popular Alegrete, marcou mais um gol de placa em Alegrete. Solidariedade que os integrantes fazem questão de promover na comunidade durante todo ano.

Júlio Cesar Santos Fotos: Guarda Popular Alegrete (divulgação)