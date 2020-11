Guarda usa disparos antimotim para dispersar início de confusão no pátio do Presídio

Uma tentativa de tirar um pequeno invólucro com cocaína e desobediência, culminou com disparos de antimotim para manter a ordem no Presídio Estadual de Alegrete.

Durante o banho de sol, os apenas fizeram alguns cabos com madeiras(vassouras), na intenção de retirarem um pequeno envólucro que foi arremessado na tela, com cocaína. O policial militar que estava na guarita solicitou que eles parassem de “cutucar” a tela e a ordem foi desobedecida. Desta forma, os apenados começaram a apedrejar a guarita, momento em que foi necessário o uso de disparos antimotim para que a ordem fosse restabelecida.

O PAT já havia noticiado que nos últimos dias moedas e parafusos vêm sendo usados para dar “peso” em pequenas porções que estão sendo arremessadas na tela, na tentativa que as mesmas caiam no pátio. Um método já identificado pelos policiais militares e agentes da Susepe .