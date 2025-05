Guardas municipais são nomeados em cerimônia na Prefeitura de Alegrete

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Estiveram presentes no evento, o prefeito Jesse Trindade, o vice-prefeito, Luciano Belmonte e demais secretários e vereadores do Município.

Ao todo foram chamados quinze novos servidores, porém, quatro abriram mão da vaga, e outros seis não se fizeram presentes na nomeação oficial. Luis Gustavo Muhl, Diulinson Betin, Murilo Ferreira, Leonardo Alves e Matheus Mota, foram os aprovados que assinaram o termo de nomeação ao posto de Guarda Municipal de Alegrete. Desta Forma, outros 10 serão chamados na sequência.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

O prefeito, Jesse Trindade, agradeceu a presença de todos e destacou que a renovação da Guarda Municipal é sempre bem-vinda e desejou um bom exercício da profissão aos novos servidores públicos. Já o secretário de administração, Sérgio Prates, ressaltou o trabalho realizado e os tramites burocráticos até a publicação do chamado oficial e reforçou o compromisso dos novos guardas de trânsito.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

O secretário de segurança pública, mobilidade urbana e cidadania, destacou que os novos servidores irão compor um seleto grupo dos guardas municipais de Alegrete e para que todos fiquem atentos à próxima etapa do curso de formação dos novos servidores que em breve, estarão atuando nas ruas do Município.

Para finalizar a atividade, o secretário, Sérgio Prates, salientou a importância dos novos servidores com os prazos de entrega das documentações para o ingresso efetivo no serviço público de Alegrete e para o prosseguimento legal do processo seletivo.