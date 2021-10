Guardas municipais, vítimas de hostilidades de populares na Zona Leste, revelam a causa do episódio

Share on Email

Os Guardas Municipais, entraram em contato com a reportagem do PAT, e esclareceram que, desde o início da pandemia, nas ações relacionadas à Covid-19, enfrentaram diversas vezes ameaças e também pedradas do acusado.

A situação no domingo, se deu na Avenida Alexandre Lisboa. Os guardas municipais estavam realizando patrulhamento de rotina quando o carro oficial teve que parar devido ao trânsito que estava com muito fluxo de carros e parava a todo instante. Entre uma parada e outra, o homem que é chamado de Cassiano teria ofendido os servidores com palavrões e, na sequência, arremessou uma garrafa de vidro(cerveja), que atingiu os dois guardas municipais. Ambos ficaram lesionados.

“Mesmo com essa agressão gratuita, não iríamos fazer nada, mas ele não parou e novamente ameaçou jogar outra garrafa e, sem poder sair do local devido ao trânsito que estava parado, decidimos que iríamos imobiliza-lo e acionar a Brigada Militar. Pois ele estava agressivo. Foi quando parte da população que, provavelmente, não viu o que ele havia feito se voltou contra nós. Como se nós fossemos os errados. Diante disso, saímos do local e fomos à Delegacia de polícia para realizar o registro e fazer corpo delito, o que foi feito na tarde de segunda-feira. Um vídeo de um rapaz comprova que ele nos agrediu, pois é possível ouvir quando eles comentam que não acreditavam que ele iria fincar a garrafa e nos ferir. Apenas estamos colocando a situação, uma vez que muitas pessoas pensam que ele é muito inocente e não é bem assim, o rapaz pode ter algum problema, mas a mãe dele, também, conversou conosco e descreveu que algumas vezes ele é muito agressivo. Ainda mais quando consome bebida alcoólica.”- descreveu um dos guardas municipais.

Os dois servidores descrevem que várias vezes as guarnições já foram agredidas verbalmente e ameaçadas pelo homem. Que até então, estavam sempre relevando, mas a situação também requer mais atenção de todos pois ele pode vir agir assim com qualquer outra pessoa. Embora a questão envolvendo o homem seja delicada, por algum problema de saúde, as atitudes também precisam ser avaliadas para que não haja julgamentos errôneos em relação a ação dos guardas municipais.

O homem que para muitos é um ser indefeso, também , já realizou várias ações que seriam negativas em relação aos guardas municipais. Todas as informações sobre o comportamento agressivo podem ser comprovadas com a mãe dele – pondera um dos servidores.

Os dois guardas municipais ficaram feridos. A questão é ter um julgamento errado sobre uma situação que desconhecem o outro lado.

Para encerrar, um frase de Dalai Lama:

“Pouco importa o julgamento dos outros. Os seres humanos são tão contraditórios que é impossível atender às suas demandas para satisfazê-los. Tenha em mente simplesmente ser autêntico e verdadeiro”.