Gui Mendes lança “Só Você”, mais um trabalho autoral

O silêncio vocal foi por conta de que outro artista tentou registrar o seu mesmo nome artístico. Marca registrada do alegretense desde 2009. Gui teve de provar com documentos, contratos e registros a marca própria.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Agora com tudo resolvido ele retorna com força total. O primeiro trabalho de um EP com mais músicas próprias que deve invadir 2026, chama-se “Só Você”, um pop reggae de muitas positividade e de um gosto apurado. A canção traz um recado direto de o quanto é bom a gente estar do lado da pessoa que a gente ama.

“…Hoje acordei com uma vontade de dizer te amo…”, assim a canção ganha corpo num ritmo que soa bem aos ouvidos e principalmente ao coração.

“A música fala daquela sensação gostosa de acordar todos os dias, de estar, de vivenciar ao lado da pessoa que a gente ama. É um recado que faz bem ao coração”, destaca Mendes.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Gravada em estúdio próprio e com produção conjunta ao lado do amigo e parceiro produtor João Maria. Uma peculiaridade que Gui fez as gravações em todos instrumentos para música. A música já rodou na grade da programação da Nativa FM na última quinta-feira (17), de forma inédita.

E nesta sexta-feira (18), às 8h, o novo som do músico alegretense estará disponível no Spotify, Deezer, rádios e demais plataformas musicais.