A alegretense Vitória Serpa Camargo, é a mais nova integrante da Escola Rubra. A guria de 14 anos do Passo Novo foi aprovada após uma semana de testes no Sport Club Internacional.

Estudante do 9° ano da Escola Estadual Barros Cassal , a filha do casal Ederson da Silva Camargo e Thaize Serpa Camargo, realizou um de seus grandes sonhos: ser jogadora de futebol do S.C Internacional.

A menina apaixonada por futebol, realizava seus treinos em um campinho de futebol localizado nos fundos da residência do seu avô paterno.

Jogava junto com os meninos e, num belo dia, o amigo Joel viu Vitória jogando no campinho entre a gurizada e de volta a Alegrete falou com o médico e vereador Glênio Bolsson, sobre o talento da guria. Bolsson entrou em contato com diretores das categorias de base e logo o telefone do pai de Vitória, tocou.

“Eles queriam saber quem era a menina que jogava. Mas por causa da pandemia, ela teve de esperar o retorno das categorias lá”, comentou Ederson. Vitória era treinada pelo professor Pedro Valério Carneiro, ex-jogador do Lajeadense. Com incentivo do pai, a guria treinou exaustivamente para vencer essa oportunidade. No último sábado (15), a jovem foi recepcionada com festa organizada pela mãe Thaize, sua maior apoiadora juntamente com seus amigos.

“O pessoal até fez uma carreata pelas principais ruas da Vila, onde ela recebeu bastante aplausos dos moradores e logo após foi oferecido um saboroso churrasco, tudo conforme as recomendações devido a pandemia”, citou emocionado o pai de Vitória. A guria, nesta semana de treinamento no Inter, deixou boas impressões. De 31 meninas de todo Brasil, apenas a gaúcha e duas catarinenses foram aprovadas.

Ela vai seguir os treinamentos e daqui uns meses estará disputando o campeonato gaúcho Sub-16 integrando uma equipe do interior. Vitória será emprestada pelo Internacional devido a idade.

Com apenas 14 anos, a guria jogou com meninas dois anos acima. A ideia dos dirigentes é não apressá-la e dar rodagem para a alegretense que, em 2022, já veste a camisa vermelha do Internacional na categoria feminina.

Júlio Cesar Santos Fotos: reprodução