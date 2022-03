Guris de Alegrete fazem sucesso no YouTube com vídeos de fazendinha

Antes das pandemia dois do três filhos do casal, Rudi Soares de Mendonça, o Paulinho de 15 anos e o Héric de nove faziam vídeos de suas brincadeiras. Quando tiveram que ficar em casa, por tanto tempo devido à pandemia, essa foi uma das melhores coisas, diz o pai.

Fazendinha que foi para o You tube

– Eu chegava do trabalho e eles me pedindo para criar um canal no youtube até que um dia eu os atendi para que postassem seus vídeos. Explica que não é só postar lá , tem que estudar a plataforma para melhorar e garantir mais acessos e o dedicado pai assim fez e hoje os acessos são um sucesso.

Dos vídeos bem caseiros, a dupla com ajuda do pai passou a produzir cenas mais elaboradas e, inclusive, com animação e isso garantiu milhares de visualizações.

Mas o que vem bombando no youtube são os vídeos de fazendinha. O pai com ajuda de um amigo montou um cenário no pátio da casa para que Paulinho e Héric façam seus vídeos. Para isso, tem animação de como funciona uma fazenda. A escolha se deve a realidade do nosso município, diz Rudi.

E foi com este vídeo que aumentaram as visualizações e inscrições no canal do guris, comentam os pais Rudi e Alessandra.

E como eles são mais tímidos o pai entrou e fala nos vídeos e agora com a monetização do canal, já estão ganhando com as produções da dupla do Alegrete. Hoje a média é de três mil inscritos por mês e mais de quatro mil visualizações com tendência aumentar, informou Rudi.

O link do canal é: https://www.youtube.com/c/fazendinhachapeudogato

-Eles estão cada vez mais empolgados na produção de vídeos e o pequeno Henzo de dois anos fica na volta e a nós cabe acompanhar e incentivar, salienta o pai que trabalha na Usina da CAAL.

Os pais dos meninos dizem que como a casa é pequena, eles têm o sonho de ter um outro quarto e agora com os lucros dos vídeos, já programam fazer essa obra mais para o final do ano.