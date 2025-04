Gurizada do Projeto União Basquete se destaca e tem atleta convocado para seleção gaúcha

O ano de 2025, está sendo muito proveitoso para a gurizada, um feito inédito, que nem eles acreditavam está para acontecer. Cerca de 10 atletas estarão compondo duas equipes de Uruguaiana no maior campeonato de basquete do estado, campeonato onde une todas as grandes equipes de diversas partes do Rio Grande do Sul, e que desta vez, terá alegretenses participando.

Os atletas se dividirão em 3 categorias sendo 1 atleta no Sub-12, 6 atletas no Sub-17, ambos jogarão para a Luba e 3 no Sub-16 que jogarão para a equipe do Panatinaikos, duas equipes de experiência de Uruguaiana.

“É um privilégio poder vê-los participar deste campeonato, algo que na nossa época nunca foi possível, pois nunca tivemos muito apoio, mas agora estamos conseguindo disponibilizar esse feito para eles. São 3 anos de projeto, sempre com alguma dificuldade, pois além de não cobrarmos nada dos atletas, os professores também são voluntários”, destacou Marcelo Alves, coordenador do projeto.

Alves explica que os atletas não recebem nada, e aí, para poderem estar presentes nos treinos, tem que se desdobrarem, deixando de lado os seus próprios afazeres, para por em prática o sonho de ver eles voando alto.

É isso já está acontecendo, com um atleta aprovado em uma seletiva, e agora uma convocação da Federação Gaúcha de Basquete, Rafael Silva Dejuli, atleta de Alegrete na Seleção Gaúcha de 2025.

O Rafael começou desde o início do projeto, foi um dos alunos que começaram do zero, e aí hoje é escalado para participar da seleção gaúcha.

“É a realização de um sonho e um feito inédito para a cidade, isso é prova que se realmente quisermos e investir em políticas públicas para o esporte, certamente teremos atletas nosso aqui da cidade indo muito longe. A escalação do Rafael será um marco histórico para nós e um incentivo ainda maior para os outros seguirem trabalhando duro, mesmo com todas as dificuldades que temos, pois hoje temos que treinar em uma quadra pública, aberta, mas o trabalho não para”, comentou Marcelo.

Fotos: Projeto União