Guto Vilaverde vai ter obras expostas em galeria de Nova York

Nós últimos dias de 2020 o artista plástico, alegretense, Guto Vilaverde recebeu um convite da Van Der Plas Gallery de Nova Iorque para participar de uma exposição chamada “A New Beginning” ( Um Recomeço..). Detentor da técnica do mosaico, Guto tem várias obras que encantam pela originalidade.

– Foi uma honra e reconhecimento ao meu trabalho e logo que recebi convite comecei agilizar como participar, já que tem custos. Com a pandemia vou enviar somente as obras que vão representar não só o meu trabalho como a minha cidade e nosso país, destaca.

A exposição vai ser em galeria, entre os dias 21 e 31 de janeiro em forma presencial, depois estende-se por um ano no modo virtual. Obviamente, por motivo de pandemia, o artista não poderá participar pessoalmente mas vai enviar três obras.

Como os custos do envio das obras e as taxas de manutenção da galeria são muito altos, o artista recorreu a uma vaquinha virtual. Em pouco mais de dois dias a vaquinha já havia atingido o valor necessário.

Se tem uma coisa que 2020 trouxe de bom foi a solidariedade, comentou Guto Vilaverde.

Quem quiser saber mais sobre a galeria, tem o site vanderplasgallery.com ou pelo Instagram ( @vanderplasnyc ) onde dá para fazer um passeio virtual pela galeria.

Vera Soares Pedroso