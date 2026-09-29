H. pylori: a bactéria silenciosa que pode estar no seu estômago

A Helicobacter pylori, conhecida como H. pylori, é uma bactéria capaz de sobreviver no ambiente ácido do estômago e está entre as infecções crônicas mais comuns em seres humanos.

A transmissão pode ocorrer pelo consumo de água e alimentos contaminados ou pelo contato direto com pessoas infectadas. No Brasil, a infecção é bastante frequente, atingindo uma parcela significativa da população.

Um dos maiores desafios relacionados à H. pylori é justamente o fato de que muitas pessoas infectadas não apresentam sintomas. A bactéria pode permanecer no estômago por longos períodos sem ser identificada.

Quando os sinais aparecem, podem incluir dor ou queimação na região do estômago, sensação de estufamento, náuseas e saciedade precoce, mesmo após o consumo de pequenas quantidades de alimentos.

Mesmo quando não provoca sintomas, a infecção pode manter uma inflamação contínua na mucosa do estômago. Com o passar do tempo, esse processo pode favorecer o surgimento de lesões e complicações, como gastrite e úlceras. A presença prolongada da bactéria também está associada ao aumento do risco de câncer gástrico.

A identificação da infecção pode ser feita por diferentes métodos. Entre eles estão o teste respiratório da ureia, a pesquisa de antígeno nas fezes e exames específicos realizados durante a endoscopia digestiva com biópsia, quando o procedimento é indicado. A escolha do método depende da situação clínica e da avaliação do profissional de saúde.

Quando a infecção é confirmada, o tratamento envolve medicamentos prescritos pelo médico. Seguir corretamente o esquema indicado é fundamental, inclusive porque a resistência da bactéria aos antibióticos pode dificultar a eliminação da infecção. Também é importante não interromper o tratamento por conta própria, mesmo que os sintomas desapareçam.

Como a H. pylori pode passar despercebida durante muito tempo, sintomas digestivos persistentes merecem atenção.

A prevenção começa com hábitos simples. A higiene adequada das mãos, o consumo de água segura e a correta higienização dos alimentos ajudam a diminuir o risco de contato com a bactéria. No caso de frutas, verduras e legumes, o hipoclorito de sódio pode ser utilizado de acordo com as orientações de concentração e tempo de contato recomendadas pelos serviços de saúde.

Embora seja uma infecção comum e muitas vezes silenciosa, a H. pylori não deve ser encarada como algo sem importância. O diagnóstico adequado e, quando indicado, o tratamento da infecção são medidas que podem reduzir o risco de complicações e contribuir para a proteção da saúde do estômago.

Jucelino Medeiros Marques Junior

Mestre em Química Analítica – UFSM

Especialista em Gestão de Processos e Qualidade – Uninter

Especialista em Processos Industriais Estéreis – Centro Universitário Católico Ítalo Brasileiro

Especialista em Farmácia Clínica e Prescrição Farmacêutica – ICQT

Farmacêutico – CRF 16567