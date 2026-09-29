H. pylori: a bactéria silenciosa que pode estar no seu estômago

Ela pode permanecer durante anos no organismo sem provocar sintomas e, ainda assim, causar alterações importantes no estômago.

29 de setembro de 2026 Flaviane Antolini Alegrete, Destaque, Educação, Política, Saúde 0

A Helicobacter pylori, conhecida como H. pylori, é uma bactéria capaz de sobreviver no ambiente ácido do estômago e está entre as infecções crônicas mais comuns em seres humanos.

A transmissão pode ocorrer pelo consumo de água e alimentos contaminados ou pelo contato direto com pessoas infectadas. No Brasil, a infecção é bastante frequente, atingindo uma parcela significativa da população.

Um dos maiores desafios relacionados à H. pylori é justamente o fato de que muitas pessoas infectadas não apresentam sintomas. A bactéria pode permanecer no estômago por longos períodos sem ser identificada.

Quando os sinais aparecem, podem incluir dor ou queimação na região do estômago, sensação de estufamento, náuseas e saciedade precoce, mesmo após o consumo de pequenas quantidades de alimentos.

Mesmo quando não provoca sintomas, a infecção pode manter uma inflamação contínua na mucosa do estômago. Com o passar do tempo, esse processo pode favorecer o surgimento de lesões e complicações, como gastrite e úlceras. A presença prolongada da bactéria também está associada ao aumento do risco de câncer gástrico.

A identificação da infecção pode ser feita por diferentes métodos. Entre eles estão o teste respiratório da ureia, a pesquisa de antígeno nas fezes e exames específicos realizados durante a endoscopia digestiva com biópsia, quando o procedimento é indicado. A escolha do método depende da situação clínica e da avaliação do profissional de saúde.

Quando a infecção é confirmada, o tratamento envolve medicamentos prescritos pelo médico. Seguir corretamente o esquema indicado é fundamental, inclusive porque a resistência da bactéria aos antibióticos pode dificultar a eliminação da infecção. Também é importante não interromper o tratamento por conta própria, mesmo que os sintomas desapareçam.

Como a H. pylori pode passar despercebida durante muito tempo, sintomas digestivos persistentes merecem atenção.

A prevenção começa com hábitos simples. A higiene adequada das mãos, o consumo de água segura e a correta higienização dos alimentos ajudam a diminuir o risco de contato com a bactéria. No caso de frutas, verduras e legumes, o hipoclorito de sódio pode ser utilizado de acordo com as orientações de concentração e tempo de contato recomendadas pelos serviços de saúde.

Embora seja uma infecção comum e muitas vezes silenciosa, a H. pylori não deve ser encarada como algo sem importância. O diagnóstico adequado e, quando indicado, o tratamento da infecção são medidas que podem reduzir o risco de complicações e contribuir para a proteção da saúde do estômago.

Jucelino Medeiros Marques Junior
Mestre em Química Analítica – UFSM
Especialista em Gestão de Processos e Qualidade – Uninter
Especialista em Processos Industriais Estéreis – Centro Universitário Católico Ítalo Brasileiro
Especialista em Farmácia Clínica e Prescrição Farmacêutica – ICQT
Farmacêutico – CRF 16567

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