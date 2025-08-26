Há 24 anos transformando vidas, o Centro de Equoterapia precisa de voluntários

O trabalho da entidade, que é uma ONG, foca em ajudar crianças e jovens com condições como autismo e paralisia, além de adultos que carregam traumas.

O CEAL precisa de voluntários para ampliar este importante trabalho e a instituição faz um chamado à comunidade: o CEAL precisa de voluntários auxiliares, que gostem de caminhar e de cavalos. Não é preciso ter experiência, e os voluntários recebem treinamento e um certificado, o que é útil para estudantes universitários.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Eduardo Vargas no Centro de Equoterapia

A educadora física e instrutora de equitação Sibele Saldanha Pinto, que vivencia este trabalho, que acontece no 6º RCB em Alegrete, diz que existe algo mágico como se fosse sintonia de quem monta com os animais. E os resultados são muito positivos aponta instrutora e incluem crianças que chegam sem se comunicar e, após poucas sessões da equoterapia, já começam a falar.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Para que essa terapia continue, os cavalos são treinados de forma exaustiva, esclarece. Eles precisam se acostumar com a presença de muitas pessoas e com situações atípicas para se tornarem parceiros seguros dos praticantes. O objetivo, segundo o veterinário voluntário Fábio de David, é a hábito e a manutenção de uma rotina sem interrupções.

As famílias que buscam o serviço de equoterapia realizado por uma equipe no 6º RCB devem ter encaminhamento de um médico neurologista.