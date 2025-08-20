Há mais de 12h, bombeiros mantêm buscas ininterruptas por jovem no interior de Alegrete

Uma equipe do Corpo de Bombeiros atua há mais de 12 horas, de forma ininterrupta, nas buscas por um homem de 29 anos que desapareceu em um açude na região de Itapororó, 2º subdistrito de Alegrete, a cerca de 60 quilômetros da cidade.

Segundo informações preliminares, o jovem caçava com um amigo na tarde de ontem (19), quando entrou em um local descrito como açude. Ele teria tentado atravessar, mas não conseguiu alcançar a margem e acabou desaparecendo. O companheiro ainda tentou resgatá-lo, mas não obteve sucesso e acionou os bombeiros.

Desde o chamado, as equipes seguem trabalhando continuamente, inclusive durante a noite. Nesta quarta-feira (20), mergulhadores devem se deslocar até o estabelecimento rural para reforçar a operação.

Até o momento, em razão da dificuldade de acesso e de comunicação, não foram divulgadas mais detalhes sobre a ocorrência.