Há mais de 4 anos, vereador luta pela criação de um Centro de Recuperação para Dependentes Químicos

Desde o início de seu primeiro mandato em 2021, o vereador Jaime Duarte tem se dedicado a uma pauta que considera urgente e fundamental para o município de Alegrete: a implantação de um centro de recuperação para dependentes químicos. – Centro e recuperação, porque não basta só acolher, mas sim recuperá-los e promover sua reinserção na sociedade, destaca”

A proposta do vereador do Republicanos tem como base a intenção de uma associação cristã, especializada nesse tipo de acolhimento, para se instalar em Alegrete e desenvolver seu trabalho voluntário na região do Caverá (Catimbau) A entidade que já atua em outros municípios, tem foco na recuperação por meio do cuidado, da disciplina e da fé. O local para instalação do centro já existe, informa o vereador- uma estrutura disponível na localidade —, faltando, ainda, o apoio da Prefeitura para viabilizar o funcionamento.

Duarte explica que na gestão anterior juntamente com Executivo e da Secretaria de Saúde, houve apenas tratativas iniciais, sem desdobramentos e continuidade concreto. No entanto, informa que a nova secretária de saúde, Heili Temp e a nova gestão a proposta ganhou novo impulso. Em conversa com o vereador Jaime Duarte, a secretária se comprometeu a lutar para que esse projeto se concretize, reconhecendo a importância da iniciativa para a saúde pública e para a dignidade das pessoas em situação de vulnerabilidade.

Vereador Jaime Duarte

Para Jaime Duarte, enfrentar o problema da dependência química exige mais do que soluções emergenciais: “Não se trata apenas de tirar a pessoa da rua e encaminhá-la para um albergue à noite. É preciso oferecer um caminho de transformação, com tratamento, cuidado e fé. Eu acredito que é possível mudar realidades com esse tipo de acolhimento”, destaca o vereador.

O centro de recuperação não apenas poderá oferecer abrigo, mas também acompanhamento psicológico, espiritual e social, em um ambiente voltado à reabilitação e reinserção dos acolhidos à sociedade.

A expectativa o vereador é que, com o apoio da Secretaria de Saúde e demais órgãos competentes, a parceria com uma associação cristã seja consolidada nos próximos meses, trazendo esperança para muitas famílias alegretenses que convivem com os desafios da dependência química.