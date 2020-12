Há quase 30 dias na bandeira vermelha, Alegrete está com 233 pessoas aguardando resultado de exames Covid-19

A 3ª Capital Farroupilha possui uma população estimada conforme dados atualizados do IBGE de 73.028 habitantes. Conforme o boletim epidemiológico divulgado pela secretaria de saúde do município na noite de quarta-feira (16), 12.060 pessoas haviam sido testadas, e 2.273 tiveram casos confirmados da Covid-19. Porém, 9.554 foram negativadas no exame.

Ontem (16), foram registrados 30 casos positivos de Covid-19 e 54 recuperados. O número de pacientes recuperados chega a 1.622.

Em Alegrete, 623 pessoas estão com o vírus ativos, 616 permanece em isolamento domiciliar e sete hospitalizados positivos de Alegrete. A cidade teve 28 vidas perdidas para a doença. Dos 7 internados, 5 estão na UTI Covid e 2 no Hospital de Campanha.

Com determinação de rodar com 50% da capacidade, alguns ônibus circulam superlotados em Alegrete

De acordo com os números divulgados no último boletim, 233 estão aguardando resultado. Em observação com síndrome gripal, são 653 pessoas. Nesta quinta-feira, o Comitê da Crise analisa os números de lotação de UTI’s nas cidades gaúchas.

Pelo boletim Covid-19, emitido na noite de quarta-feira pelo hospital Santa Casa de Caridade, na UTI Adulto estava com 50% dos leitos ocupados de pacientes com outras doenças. Na UTI destinada ao tratamento da Covid-19, a lotação é de 70%. No hospital de campanha dos 30 leitos disponíveis, 10 deles estão com pacientes.