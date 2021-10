Halloween: dos americanos para o Brasil

Share on Email

O Halloween é uma tradicional festa norte-americana que surgiu nas Ilhas Britânicas e é reproduzida em diferentes países, inclusive no Brasil. Essa festa acontece no dia 31 de outubro e é marcada por crianças que se fantasiam de monstros e saem à procura de doces. Os historiadores acreditam que essa festa tenham surgido

de comemorações realizadas pelos celtas.

Origem



Os historiadores apontam que a provável origem do Halloween tenha sido um festival praticado pelos celtas chamado

Samhain. Esse festival era uma das comemorações mais importantes do calendário celta e era realizado em marco no fim do verão. Era também uma passagem de ano para esse povo em homenagem aos mortos.



Halloween moderno



Atualmente, o Halloween continua acontecendo anualmente em 31 de outubro. Nessa data, nos Estados Unidos, é comum as pessoas realizarem festas nas quais elas se fantasiam de monstros.

As crianças também se fantasiam e vão de porta em porta dizendo “trick or treat”, expressão que é traduzida aqui como “doces ou travessuras”.

“O Halloween é uma festa muito importante nos Estados Unidos e dados de 2021 apontam que cerca de 65% da população norte-americana pretende se envolver na celebração dessa festa. Isso significa que mais de 210 milhões de pessoas nos Estados Unidos podem participar do Halloween. Essas pessoas movimentam a economia do país, gastando, em média, cerca de 9 bilhões por ano entre 2017 e 2020. Esses gastos incluem itens como fantasias, doces, comida, decoração etc.”

O Halloween popularizou-se como uma tradição da cultura popular à medida que a cultura americana foi sendo exportada, sobretudo no Ocidente. Muitos países, como o México, possuem suas próprias celebrações para os mortos. Outros países, como a Alemanha, incorporaram a festa à sua própria cultura, mas a adaptaram à cultura local.

Dias da Bruxas no Brasil

Nas últimas décadas, temos presenciado o fortalecimento da comemoração do Halloween na forma como os norte-americanos o celebram.

Aqui, esse dia é conhecido como Dia das Bruxas e também é marcado por festas nas quais as pessoas fantasiam-se de monstros, tais como vampiros e zumbis. Em alguns lugares do país, as pessoas reproduzem a tradição da distribuição de doces.

Muitas academias, escolas, aqui em Alegrete, comemoram esse dia 31 se vestindo com fantasias que caracterizam

Essa penetração da cultura norte-americana, no entanto, gerou algumas reações de pessoas favoráveis a

fazer um resgate de elementos da tradição folclórica do Brasil. Pensando nisso, foi aprovada, em 2003,

a Lei nº 2.762, que determina o dia 31 de outubro como o Dia do Saci. A ideia é exaltar e celebrar o folclore brasileiro