Halloween Kills, O Terror continua: entenda a polêmica envolvendo a nova produção de Hollywood

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Nessa data, as pessoas costumam ir a festas à fantasia, contar histórias assustadoras, decorar a casa, ir a atrações “assombradas” e, é claro, assistir muitos filmes de terror. Inclusive, recentemente, estreou o mais novo capítulo de Halloween, uma das franquias de terror de Hollywood. Trata-se do filme “Halloween Kills: O Terror Continua”.

A nova produção de Hollywood chegou ao topo das bilheterias norte-americanas com uma estreia de 50,3 milhões (cerca de R$ 274,5 milhões). É um desempenho muito bom, considerando que o filme está sendo lançado simultaneamente nos cinemas e via streaming pelo serviço Peacock, concorrente da Netflix nos Estados Unidos.

Jovem aponta arma para cabeça de homem e acaba preso pela BM

Apesar da boa estreia, o filme não agradou todo mundo. É o caso de Jesse Streeter, o qual criou uma petição para que fosse cortada uma cena específica da obra. A petição foi feita no site Change.org e, no texto, Jesse se posiciona totalmente contra a cena em que Michael Myers massacra vários bombeiros, utilizando ferramentas da profissão para executá-los.

Jesse Streeter argumenta que foi “muito errado” e “ofensivo” e que a cena não era necessária. Ele cita os seus pais, bombeiros aposentados, e seu próprio desejo de seguir com essa carreira. “Michael não tinha que matá-los, de alguma forma eles o salvaram, então ele deveria ter salvado os dois bombeiros da casa e seguido seu caminho para matar sua irmã. Não há razão para aquela cena horrível e nojenta” – reitera Jesse.

Capataz de estância enfrentou uma dura “peleia” contra a Covid, mas venceu

O longa-metragem “Halloween Kills: O Terror Continua” é uma continuação de Halloween (2018), que foi o início da nova trilogia de Michael Myers – um dos seriais killers mais assustadores do cinema. Em “Halloween Kills: O Terror Continua”, Laurie Strode (Jamie Lee Curtis) acredita que finalmente derrotou o terrível Michael Myers. No entanto, ele continua vivo e Laurie precisa se preparar, mais uma vez, para se defender do serial killer. A trilogia termina em 2022 quando será lançado “Halloween Ends”.

João Baptista Favero Marques