Haverá alteração de dias e horários na coleta de lixo de bairro e avenida da cidade

A partir do próximo dia 11 de setembro, de acordo com a Secretaria de Meio Ambiente, haverá alterações nos dias e horários de coleta de resíduos no bairro Olhos D’Água e na Avenida Assis Brasil, do trecho que vai da rótula da Escola Salgado Filho até o trevo do arco.

A partir da referida data, a coleta de resíduos nestas localidades ocorrerá nas segundas, quartas e sextas-feiras, no período da manhã. Esta modificação visa otimizar o serviço de coleta e contribuir para a organização e limpeza destas áreas.

A Prefeitura solicita a colaboração de todos os moradores destas regiões, incentivando-os a descartar seus resíduos o mais próximo possível do horário de coleta, a fim de evitar acúmulos e problemas relacionados ao descarte inadequado de lixo.

Para obter mais informações ou esclarecer dúvidas sobre a coleta de resíduos, os interessados podem entrar em contato com a Secretaria de Meio Ambiente pelo telefone (55) 3961-1682.