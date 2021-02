Haverá bloqueios na BR-472 a partir do dia 19/02

Compartilhe















O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) alerta os usuários da BR-472/RS que, a partir de 19/02, haverá bloqueios e restrições de tráfego na ponte sobre o rio Ibicuí, localizada na divisa entre os municípios de Itaqui e Uruguaiana.

As interrupções e restrições são necessárias para a execução das obras de reforço das fundações de dois pilares presentes na margem esquerda do rio Ibicuí, que serão realizadas durante o final de semana.

Em caso de impossibilidade de execução dos serviços, o cancelamento do bloqueio será informado antecipadamente.

Confira abaixo a programação:👇

👉19/02/2021 (sexta-feira) – Bloqueio total a partir das 16:00 h;

👉20/02/2021 (sábado) – Liberação para veículos leves , em baixa velocidade, a partir das 08:00 h;

👉23/02/2021 (terça-feira) – Liberação para veículos pesados a partir das 8h.

➡️Rotas alternativas:

👉De trecho pavimentado: BR-287 (São Borja – Santiago); RS-377 (Santiago -Alegrete); BR-290 (Alegrete – Uruguaiana).

👉De trecho não pavimentado e necessidade de transposição do rio Ibicuí pela Balsa Mariano Pinto.

Informações:👇 (55)99951-4655.

Fonte: DNIT.