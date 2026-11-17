O sinistro de trânsito mobilizou a Guarda Municipal, acionada pelo Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (CIOSP).

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No local, os guardas constataram que os dois veículos envolvidos eram um HB20, de cor cinza, e uma Renegade, de cor branca.

Conforme o relato de um dos condutores, o acidente aconteceu durante uma manobra de ingresso na via. Um momento de desatenção teria provocado a colisão contra o veículo que estava estacionado.

A Guarda Municipal realizou o atendimento da ocorrência e orientou os envolvidos sobre os procedimentos para a composição dos danos materiais e as responsabilidades na esfera cível.

A ocorrência foi encerrada sem outras alterações.