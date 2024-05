HB20 e Vectra: colisão em cruzamento deixa residência danificada em Alegrete

Segundo relatos dos envolvidos, um HB20 subia pela General Arruda quando, ao se aproximar do cruzamento, o motorista destacou ter reduzido a velocidade e parado. No entanto, ele não visualizou o outro veículo, um Vectra, que seguia pela Rua dos Andradas, ou seja, na preferencial.

A colisão fez com que o condutor do Vectra perdesse o controle do veículo, vindo a colidir com a grade de uma residência localizada na esquina, causando danos significativos à estrutura, que ficou destruída. O Vectra acabou avançando para dentro do pátio da residência devido à força do impacto.

Apesar da violência do acidente, não houve registro de feridos. O Samu foi acionado e chegou a ir até o endereço, porém, sem necessidade de atendimento. Os motoristas envolvidos no incidente resolveram a situação, chegando a um acordo. Os dois veículos foram removidos pelo guincho.