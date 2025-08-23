Hemocentro abre neste sábado e espera doadores para reforçar o estoque

O Hemocentro de Alegrete realiza neste sábado um dia especial à comunidade para doação de sangue . De acordo com a assistente social e coordenadora Fernanda Soares, o centro vai estar aberto das 8h ao meio-dia. Ele diz que e importantes que comunidade participe e vá ao local para ajudar a manter os estoques de sangues.

Doar sangue sempre é necessário e a doação é de extrema importância, já que diversos pacientes na região estão precisando de sangue. Fernanda Soares ressalta que o ato de doar é simples, rápido e seguro, e pode fazer uma grande diferença na vida de muitas pessoas. A coordenadora também lembra que o Hemocentro de Alegrete é regional e atende mais cinco municípios, o que reforça a necessidade de um estoque sempre em dia para suprir qualquer demanda ou urgência.

Fernanda diz que todos que gozam de boa saúde podem participar e a doção no sábado é mais uma alternativa a quem não pode fazer este ato de extrema solidariedade, durante a semana, observa.