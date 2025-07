Hemocentro de Alegrete precisa de doadores dos tipo O negativo e O positivo

Share on Email

O Hemocentro Regional de Alegrete que atende a nossa cidade mais hospitais da região com sangue sempre esta necessitando de doadores de sangue. A assistente social do local, Fernanda Soares, diz que para iniciar a semana é necessário que os que sabem da importância de doar e a salvar vidas precisam da doação de todos os tipos sanguíneos. Porém, os mais necessários são do tipo O positivo e O negativo.

O horário de atendimento do Hemocentro é das 7h às 13h e podem doar sangue as seguintes pessoas:

Pessoas saudáveis entre 16 e 69 anos podem doar sangue, desde que pesem mais de 50 kg e apresentem documento oficial com foto. Menores de 18 anos precisam de autorização dos pais ou responsáveis, e pessoas com mais de 60 anos só podem doar se já o fizeram antes dos 60.

Requisitos: