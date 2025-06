Hemocentro de Alegrete promove desafio entre secretarias municipais para doação de sangue

Já está valendo o desafio de doação de sangue entre as secretarias da prefeitura de Alegrete. De junho até o mês de setembro o projeto em parceria com o hemocentro regional de Alegrete e município vai mobilizar servidores para doação de sangue.

A solidariedade ganha força em Alegrete com o lançamento do projeto “Secretaria Sangue Bom”, promovido pelo Hemocentro Regional em parceria com as secretarias do município. A competição, que ocorrerá de junho a setembro de 2025, visa incentivar a doação de sangue entre os servidores públicos, destacando qual secretaria será a mais solidária.

Durante os próximos meses, de junho a setembro as secretarias estarão desafiadas a mobilizar seus funcionários, amigos e familiares para participar da doação de sangue. A ação tem como objetivo aumentar o estoque de sangue do hemocentro e salvar vidas na comunidade.

Qual será a secretaria mais solidária, este é o desafio proposto pelo hemocentro. No final a secretaria que mais doar, terá um placa de honra ao mérito, e todos ganharão camisetas de campeões.

A Secretaria de Saúde convida todos a se engajar nessa causa nobre. Para participar, basta se dirigir ao Hemocentro Regional de Alegrete e realizar a doação. Os doadores são incentivados a registrar o momento com uma foto, marcando a secretaria e utilizando a hashtag #SecretariaSangueBom nas redes sociais, mostrando que a solidariedade é contagiante.

A assistente social, do Hemocentro, Fernanda Soares, destacou que o objetivo da campanha é movimentar os servidores públicos e criar um estoque ainda maior de sangue na entidade.”Vamos procurar contabilizar o maior número de servidores das secretarias, para no final, divulgar a efetividade de cada uma, para quem não puder doar, mande um amigo, um familiar para assim manter essa corrente de solidariedade”, ressaltou.