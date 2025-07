Hemocentro de Alegrete solicita doações urgentes de sangue A negativo e O negativo

Share on Email

O Hemocentro de Alegrete está precisando com urgência de doadores de sangue dos tipos A negativo e O negativo. A instituição informa que os estoques desses tipos sanguíneos estão em níveis críticos, o que pode comprometer o atendimento de pacientes que necessitam de transfusões.

Podem doar sangue pessoas saudáveis com idade entre 16 e 69 anos, desde que pesem mais de 50 kg e apresentem documento oficial com foto. Menores de 18 anos precisam de autorização dos pais ou responsáveis, enquanto pessoas com mais de 60 anos só podem doar se já tiverem feito doações antes dos 60 anos.

O horário de atendimento do Hemocentro é das 7h às 13h, com exceção das quartas-feiras, quando não há coleta. A equipe reforça a importância da doação regular para garantir o abastecimento dos hospitais e unidades de saúde que dependem dos estoques.