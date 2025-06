Hemocentro de Alegrete terá coleta neste sábado no Dia Mundial do Doador de Sangue

Share on Email

Em Alegrete, o Hemocentro Regional se insere no Dia Mundial do Doador. Haverá coleta no sábado (14), das 8h até o meio-dia. A ação de nível mundial é uma homenagem global aos milhões de doadores de sangue voluntários e não remunerados que dão a outras pessoas uma segunda chance na vida. Sua generosidade salva vidas, fortalece comunidades e personifica o espírito de solidariedade. É um dia para agradecer, mas também para destacar a necessidade contínua e urgente de doações de sangue seguras e regulares.

Este ano, homenageamos a esperança, aquela que se doa com cada gota de sangue. Como milhões de pacientes em todo o mundo dependem de transfusões de sangue todos os anos, a esperança flui através de cada doação.

Entre os objetivos da campanha é mobilizar apoio de governos e parceiros de desenvolvimento para investir e sustentar programas nacionais de sangue para alcançar acesso universal à transfusão de sangue segura em todo o mundo. Conscientizar o público sobre a necessidade crítica de doações de sangue e plasma e o impacto que elas têm na vida dos pacientes; incentivar doadores novos e existentes a doar sangue regularmente, ajudando a garantir um suprimento de sangue estável e suficiente e destacar o impacto positivo dos doadores de sangue na saúde e no bem-estar de outras pessoas e promover os valores de solidariedade, compaixão e comunidade por meio da doação de sangue e mobilizar apoio de governos e parceiros de desenvolvimento para investir e sustentar programas nacionais de sangue para alcançar acesso universal à transfusão de sangue segura em todo o mundo.

Para ser doador, é preciso atender aos seguintes requisitos: apresentar documento oficial com foto, estar em boas condições de saúde, pesar mais de 50 kg, não estar em jejum, ter dormido ao menos seis horas na noite anterior e não ter ingerido bebidas alcoólicas nas últimas 12 horas. Pessoas com tatuagem inferior a seis meses não podem realizar a doação.

O Hemocentro funciona na Rua General Sampaio, 10, ao lado do Hospital Santa Casa de Caridade.