Hemocentro Regional de Alegrete entrega ampliação com investimento de R$ 940 mil e amplia estrutura para atendimento

O Hemocentro Regional de Alegrete passou a contar com uma estrutura ampliada e reformada a partir desta quarta-feira (2), quando foram oficialmente entregues as obras de melhoria da unidade. A intervenção representa um investimento total de R$ 940.465,55, sendo R$ 399.945,00 provenientes de recursos parlamentares e R$ 540.520,55 de contrapartida do município. A nova estrutura foi planejada para oferecer melhores condições de atendimento aos doadores, além de proporcionar um ambiente mais adequado para as equipes responsáveis pela coleta, processamento e demais procedimentos relacionados às bolsas de sangue.

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A solenidade de entrega reuniu autoridades municipais, representantes da área da saúde, integrantes do Conselho Municipal de Saúde, vereadores, assessores parlamentares, secretários municipais, autoridades militares e representantes da comunidade. Participaram do ato o prefeito Jessé, o vice-prefeito Belmonte, o médico Oscar Paim, a diretora do Hemocentro Regional, Graziela Fouchard, e a secretária municipal de Saúde, Heili, além de demais integrantes da administração pública e convidados. O momento marcou a conclusão de uma obra considerada importante para o fortalecimento da estrutura de saúde de Alegrete e para a qualificação do atendimento prestado à população da região.

À frente do Hemocentro, Graziela Fouchard destacou que a ampliação deverá produzir reflexos diretamente na rotina dos profissionais e no processamento das bolsas de sangue. Segundo ela, a criação de salas individualizadas e a ampliação dos espaços internos oferecem melhores condições para o desenvolvimento das atividades técnicas e permitem que a unidade esteja mais preparada para atender às demandas de um serviço de abrangência regional. A melhoria da estrutura também contribui para organizar os fluxos de atendimento e criar um ambiente mais adequado tanto para os trabalhadores quanto para as pessoas que procuram o Hemocentro para realizar a doação.

Durante a solenidade, o médico Oscar Paim agradeceu aos profissionais envolvidos no trabalho e ressaltou a importância do investimento realizado na área da saúde. A manifestação destacou não apenas a conclusão física da obra, mas também o papel desempenhado pelas equipes que atuam diariamente no atendimento à população e na manutenção de um serviço essencial para o sistema de saúde, especialmente em momentos em que a disponibilidade de sangue pode ser determinante para o atendimento de pacientes e para a realização de procedimentos médicos.

O prefeito Jessé também enfatizou a importância da ampliação e afirmou que a administração municipal continuará buscando novos investimentos para qualificar a estrutura de saúde do município. Para o prefeito, a entrega representa mais uma etapa no processo de melhoria dos serviços públicos, com investimentos que permanecem como patrimônio da comunidade e contribuem para oferecer condições mais adequadas de atendimento. A aplicação de recursos na estrutura do Hemocentro reforça, ainda, a importância de manter e fortalecer serviços que ultrapassam os limites do município e atendem uma demanda regional.

A secretária municipal de Saúde, Heili, classificou o momento como uma conquista importante para a área e afirmou estar realizada e emocionada com a conclusão do projeto. A manifestação ocorreu em meio ao reconhecimento do trabalho desenvolvido pelas equipes e da participação dos diferentes setores envolvidos na concretização da obra. A ampliação do Hemocentro Regional representa, nesse contexto, um investimento que combina melhoria da estrutura física, valorização das condições de trabalho e qualificação do atendimento oferecido aos doadores.

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Com a conclusão da reforma e ampliação, o Hemocentro Regional de Alegrete passa a dispor de ambientes mais amplos e individualizados, criando condições para organizar melhor os atendimentos e fortalecer a capacidade operacional da unidade. O investimento de R$ 940.465,55 coloca a estrutura física como parte importante do processo de qualificação do serviço, ao mesmo tempo em que reforça a necessidade de manter a participação da comunidade na doação de sangue, gesto fundamental para garantir estoques e atender pacientes que dependem desse recurso nos serviços de saúde.