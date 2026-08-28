Hemocentro Regional de Alegrete realiza campanha de doação de sangue neste sábado

O Hemocentro Regional de Alegrete realiza neste sábado, 29 de agosto, uma ação especial de doação de sangue. A unidade estará aberta das 8h às 12h para receber voluntários que desejam contribuir para a manutenção dos estoques e ajudar pacientes que dependem de transfusões.
Com o slogan “Doe sangue, salve vidas!”, a campanha busca sensibilizar a comunidade para a importância da doação regular. Um único gesto pode contribuir para o atendimento de diferentes pacientes e fazer a diferença em situações de emergência, cirurgias, tratamentos e outras condições que exigem transfusão.
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Sábado será dedicado à solidariedade
A ação ocorre durante a manhã deste sábado e representa uma oportunidade para que a comunidade possa realizar a doação de sangue.
A mobilização é especialmente importante porque os estoques dos hemocentros precisam ser constantemente renovados. Como o sangue não pode ser produzido artificialmente e possui prazo de validade, a participação dos doadores é fundamental para garantir o atendimento aos pacientes.
O Hemocentro Regional de Alegrete reforça o convite à população para que reserve parte da manhã e participe da campanha.
Serviço
O quê: Campanha de doação de sangue
Quando: Sábado, 29 de agosto de 2026
Horário: Das 8h às 12h
Aonde: Hemocentro Regional de Alegrete
Um gesto que pode salvar vidas
A doação de sangue é um ato voluntário e solidário que pode beneficiar pessoas em diferentes situações. Pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos, vítimas de acidentes, pessoas em tratamento e outros pacientes podem necessitar de componentes sanguíneos para sua recuperação.
Por isso, campanhas como a deste sábado têm papel importante na conscientização da população e na formação de uma cultura de doação regular de sangue.
O Hemocentro Regional de Alegrete deixa o convite: quem puder, participe. Uma doação representa um gesto simples para quem doa, mas pode significar uma oportunidade de vida para quem recebe.
“Nossa missão é salvar vidas”, destaca a mensagem da campanha. Faça parte dessa corrente
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Neste sábado, das 8h às 12h, o Hemocentro Regional de Alegrete estará de portas abertas.
Doe sangue. Salve vidas. A comunidade conta com você!
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