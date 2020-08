Hernan Barcos, o Pirata, recebeu homenagem e realizou investimentos em Alegrete

Compartilhe











Na manhã de ontem(21), esteve em Alegrete o maior artilheiro estrangeiro da história do Grêmio, Hernan Barcos, conhecido como Pirata. Ele foi homenageado, com uma placa, no Marco da Bandeira do Grêmio, às margens da BR 290, no Posto Pilecco, em Alegrete. Pirata, não pode se fazer presente na inauguração que ocorreu em fevereiro deste ano e como estava de passagem, vindo de Buenos Aires, esteve no Município para conhecer o Marco e também receber às chaves do apartamento que adquiriu através da Ritt Empreendimentos- Edifício Palermo.

Felipe Ritt, disse que em 2018 foi para Quito, no Equador, onde foi visitar o amigo e alegretense Lucas Tagliapietra que estava no LDU, mesmo clube do Pirata. Durante o período, conversou com Pirata o artilheiro fez a aquisição de um apartamento no Edifício Palermo. “Durante a nossa conversa, ele decidiu investir no Município. Hoje quando conheceu o apartamento, ficou muito satisfeito e vai continuar investindo na cidade, agora no Évora” – disse o empresário.

Depois do tour nos empreendimentos da Ritt, Pirata também esteve na casa do pai do Lucas Tagliapietra e posteriormente foi ao Marco onde foi recepcionado pelo Consul interino do Grêmio, Carlos Rufino; Tiago Severo (Consul Adjunto); Bruno Botega (Consul Adjunto); Osório Macedo (Consul Adjunto). Também estiveram presente representantes das organizadas, Geral do Grêmio, Alma Tricolor e Nação Tricolor, assim como Joanira Gomes, responsável pela Escola conveniada do Grêmio- Arena Esporte Laser e o treinador, Demar Correia.

O jogador atendeu aos pedidos de autógrafos, fotos e realizou registros no Marco, além da homenagem.

Aos 36 anos, quando a aposentadoria parecia o caminho, o jogador foi anunciado pelo Bashundhara Kings, de Bangladesh, um país asiático e um destino não muito comum para os atletas.

Lá desde fevereiro de 2020, “El Pirata” não conseguiu atuar muitas vezes com a camisa do time em virtude da pandemia de coronavírus. Apesar disso, em apenas uma partida, já deixou seu cartão de visitas. Pela AFC Cup, jogando contra o TC Sports, das Maldivas, marcou quatro gols na vitória por 5 a 1 do seu time.

Passagem pelo Grêmio

Depois de passar pela fase preliminar da Libertadores contra a LDU, em 2013, o Grêmio buscou reforçar seu elenco para o restante da competição. Um dos jogadores contratados foi Barcos, à época no Palmeiras. O Tricolor deu uma compensação financeira ao time paulista e envolveu outros jogadores na troca, o que garantiu que o Pirata pudesse jogar em Porto Alegre.

Em quase dois anos de clube e mesmo sem conquistar nenhum título, o argentino fez 113 jogos oficiais, com 45 gols, sendo o maior artilheiro estrangeiro da história do Grêmio. Já na gestão de Romildo Bolzan, em 2015, o centroavante recebeu uma proposta do futebol chinês e se despediu da Arena. Marco da Bandeira do Grêmio No dia 2 de fevereiro, foi inaugurado às margens da BR 290, no Posto Pilecco, o marco da Bandeira do Grêmio. No local foi hasteada uma bandeira, semelhante à Bandeira do mastro da Arena. A obra é composta por bancos, murais para fotos, a identificação do time, um espaço próprio para visitação e um bom chimarrão no final de tarde. Na ocasião foram descerradas placas em homenagem ao técnico do Grêmio, Renato Portalupi, assim como, do maior artilheiro estrangeiro da história do Grêmio, Hernan Barcos Pirata e uma placa com todos os envolvidos na obra, além de uma belíssima homenagem ao saudoso cônsul Beto Peres. O projeto é uma idealização do consulado do Grêmio. Uma obra orçada em 40 mil reais, sem considerar o terreno que é doação do empresário Vilmar Pilecco, do Posto Pilecco. O Grupo Ritt Empreendimento Imobiliário foi responsável pela elaboração da obra. A arquiteta da empresa, Juliana Marquezan elaborou o projeto. O empresário Sormani Souto e o irmão Riberto Souto realizaram a doação do mastro(Eletro Auto Pertences). Os parceiros desta obra são: Posto Pilecco

Ritt Empreendimentos Imobiliários

Bolt Academia

Eletro Auto Pertences

Hotel Alegrete

Nativa FM

Portal Alegrete Tudo

União Gás