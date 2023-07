HGUA presta apoio de atendimento médico na Guarnição de Uruguaiana

Share on Email

Nos dias 12 e 24 de julho de 2023 o Hospital de Guarnição de Alegrete (HGuA) apoiou o Posto Médico da Guarnição de Uruguaiana (PMGuU – Cmdo 2ª Bda C Mec), visando ampliar os atendimentos de baixa e média complexidade aos usuários do Fundo de Saúde do Exército na Guarnição de Uruguaiana.

Estiveram no PMGuU, a 1º Ten Cristiane Correa de Oliveira Arcoverde (Ginecologista e Obstetrícia) e o 1º Ten Mauricio Gomes Arcoverde (Ortopedista e Traumatologista) e foram realizados um total de 34 atendimentos, sendo eles: ginecologia, 07 atendimentos pela manhã e 05 na tarde; na especialidade de Ortopedia, 12 atendimentos pela manhã e 10 atendimentos à tarde.

Dr. Arcoverde, atendeu na especialidade de ortopedia e traumatologista

Já no dia 24 de julho realizaram o apoio ao PMGuU, o Cap Renato de Oliveira Costa ( Ginecologista) com 04 consultas pela manhã e 07 na tarde e o 2º Ten OMT William Gradaschi Correa (Ortopedista e Traumatologista) com 12 atendimentos pela manhã e 09 a tarde totalizando 32 usuários atendidos.

Ortopedista e Traumatologista Dr. Gradashi Dr. Renato (Ginecologista)

“Esta atividade demonstra à capacidade do HGuA de trabalhar em conjunto (interoperar) de modo a garantir que pessoas e Organizações Militares interajam de maneira eficiente. Essa ação vem justamente para mitigar dificuldades, proporcionar um aumento da capacidade de resolução de problemas e melhorar a prestação dos serviços de saúde em prol dos nossos usuários”, declarou a Ten Cel Rosimeire Paiva Barbosa Lins, Diretora do HGuA.

Fotos: HGUA