HGuA recebe visita de orientação técnica da inspetoria de saúde da 3ª Região Militar

Durante dois dias, o Hospital de Guarnição de Alegrete (HGuA) recebeu a comitiva da Inspetoria de Saúde da 3ª Região Militar, chefiada pela Tenente-Coronel Médica Maria Eliane Paulino de Oliveira.

A Visita de Orientação Técnica (VOT), teve a finalidade de avaliar e orientar as Organizações Militares de Saúde (OMS) na melhoria da assistência médico-hospitalar e processos administrativos.

Em Alegrete, a VOT verificou a situação físicas das instalações, a produtividade dos profissionais de saúde, o emprego dos recursos do Plano Anual das Atividades do Sistema de Saúde do Exército (PAASSEX), os serviços de Auditoria e Regulação, os processos para contratação de Organizações Civis de Saúde (OCS) e Profissionais de Saúde Autônomos (PSA), Logística Assistencial, o uso dos sistemas de gestão, fluxo de trabalho das Seções de Perícias Médicas, inspeção de viaturas hospitalares, verificação da utilização da telemedicina e o funcionamento do Sistema Integrado de Gestão Hospitalar (SIGH).

No hospital militar do município, a Ten Cel Farm Macleine Frantz Machado, realizou o diagnóstico organizacional do HGuA, aferido por meio do Programa de Acompanhamento da Saúde Assistencial Militar (PASAM), que objetiva avaliar a qualidade dos serviços prestados e as oportunidades de melhorias nas Organizações Militares de Saúde avaliadas.

