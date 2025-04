Hidrojateamento em bocas de lobo vai ajudar a escoar água da chuva em Alegrete

Share on Email

Com objetivo de melhorar o escoamento da água da chuva a Secretaria de Infraestrutura realiza o hidrojateamento de bocas de lobo da cidade. O secretário do Antônio Carlos Gomes explica que esse trabalho tem a finalidade de desobstruir esse canalização e ajudar no escoamento da água da chuva.

O trabalho de hidrojateamento já passou pelos bairros Ibirapuitã, Capão do Angico, Santos Dumont, Avenida Tiaraju, parte da Praça Nehyta Ramos, bairro Macedo. O trabalho, conforme o secretário vai continuar, pois a desobstrução favorece o escoamento da água e ajuda a evitar as enxurradas que acontecem em vários pontos em dias de chuva forte.

Um caso crônico que a cada chuva junta muita água e na Avenida Alexandre Lisboa ao lado do Parque Rui Ramos. Essa situação terá uma atenção especial da infraestrutura para ver qual o motivo do alagamento naquele local.