Hilux corta a frente de moto e provoca acidente na Avenida Brás Faraco

De acordo com informações da Brigada Militar, o motociclista trafegava pela via quando, próximo à entrada de uma indústria, teve a frente cortada pela caminhonete. O condutor da Hilux afirmou que não visualizou a motocicleta no momento da manobra.

O motociclista foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhado para atendimento médico. A Brigada Militar atendeu a ocorrência e realizou os procedimentos necessários no local.