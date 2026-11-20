Em 2026, o Brasil celebra os 55 anos de uma importante construção histórica do movimento negro brasileiro: a mobilização que levou à valorização do dia 20 de novembro como símbolo da resistência, da luta por direitos e do protagonismo da população negra. A trajetória teve início em 1971, em Porto Alegre, com a fundação do Grupo Palmares, por iniciativa de militantes negros, entre eles o poeta, professor e pesquisador Oliveira Silveira.

O coletivo também contou com a participação de homens e mulheres negras que tiveram papel fundamental em sua organização e atuação, entre eles Helena Vitória Machado, que contribuiu significativamente para as atividades do grupo e chegou a exercer sua coordenação.

A proposta do Grupo Palmares era promover uma nova interpretação da história brasileira, questionando a centralidade atribuída ao 13 de maio de 1888, data da assinatura da Lei Áurea, e defendendo o 20 de novembro como referência para a memória e a resistência da população negra.

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A escolha da data está relacionada à morte de Zumbi dos Palmares, ocorrida em 1695. Líder do Quilombo dos Palmares, Zumbi tornou-se uma das principais referências históricas da resistência negra à escravização no Brasil.

Em 20 de novembro de 1971, o Grupo Palmares realizou uma atividade no Clube Náutico Marcílio Dias, em Porto Alegre. A iniciativa representou um marco na construção do Dia da Consciência Negra e na afirmação de uma perspectiva histórica que reconhecia a população negra como protagonista de sua própria luta por liberdade.

A mobilização ocorreu durante a ditadura militar, em um contexto no qual as discussões sobre racismo e desigualdade racial enfrentavam diferentes obstáculos. Ao questionar as narrativas tradicionais sobre a abolição, o grupo contribuiu para evidenciar que a liberdade da população negra não foi simplesmente uma concessão, mas resultado de séculos de resistência e luta.

Movimento Negro Unificado ampliou a mobilização nacional

Outro momento importante dessa trajetória ocorreu em 1978, com a criação do Movimento Negro Unificado (MNU), em São Paulo. Em meio às denúncias de racismo, discriminação racial e violência policial, o movimento ganhou projeção nacional.

Um dos acontecimentos mais significativos foi o ato público realizado em 7 de julho de 1978, nas escadarias do Teatro Municipal de São Paulo. A manifestação reuniu militantes e organizações na denúncia do racismo e na reivindicação de igualdade de direitos, contribuindo para fortalecer a mobilização nacional do movimento negro.

O MNU teve participação decisiva na consolidação do 20 de novembro como Dia Nacional da Consciência Negra, ampliando o debate público sobre as desigualdades raciais e a necessidade de políticas de enfrentamento ao racismo.

Consciência Negra: memória, educação e compromisso coletivo

Para o historiador e pesquisador das relações étnico-raciais Márcio Sônego, os 55 anos dessa trajetória representam uma oportunidade de reconhecer a importância histórica do movimento negro brasileiro e valorizar aqueles e aquelas que contribuíram para essa construção.

Segundo o historiador, o Dia da Consciência Negra não deve ser compreendido apenas como uma homenagem ao passado, mas também como um momento de reflexão sobre os impactos da escravização, as desigualdades raciais e as contribuições da população negra para a formação histórica, social, política e cultural do Brasil.

Ao longo dessas décadas, a mobilização do movimento negro contribuiu para importantes conquistas, como a Lei nº 10.639/2003, que tornou obrigatório o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira nas escolas, e o reconhecimento do dia 20 de novembro como feriado nacional, estabelecido pela Lei nº 14.759/2023.

Entretanto, Sônego ressalta que a consciência negra não deve ficar restrita a uma data comemorativa, tampouco ser considerada uma pauta exclusiva da população negra. Para ele, o enfrentamento do racismo e a valorização da diversidade étnico-racial são responsabilidades de toda a sociedade.

Nesse sentido, o debate precisa estar presente cotidianamente nas escolas, nas instituições, nas comunidades e nos diferentes espaços de convivência social, envolvendo pessoas negras e não negras na construção de relações mais justas e igualitárias.

Para Sônego, ao completar 55 anos dessa importante mobilização histórica, o 20 de novembro reafirma a importância da memória, da valorização do protagonismo negro e da educação antirracista. Mais do que recordar a trajetória de resistência da população negra, a data representa um chamado permanente à sociedade brasileira para reconhecer sua história, enfrentar o racismo e fortalecer o compromisso com a igualdade racial.