Hoje é dia de São João e as animadas festas estão de volta

A tradição das festas juninas ficam por conta de São João em que alguns estados brasileiros têm festas tradicionais como em Campina Grande na Paraíba que retorna com força depois da pandemia.

Muitas escolas e entidades de Alegrete também comemoram o Dia de São João com muitas brincadeiras, comidas típicas e os trajes de caipira que encantam mais as crianças.

13 de junho (segunda-feira): Dia de Santo Antônio

24 de junho (sexta-feira): Dia de São João

29 de junho (quarta-feira): Dia de São Pedro

Origem da Festa

Apesar de hoje estar embasado num forte teor cristão, a origem das festas juninas é pagã. No mês de junho é o final da primavera e começo do verão no hemisfério norte, e o dia 24 é o solstício de verão nesse hemisfério. Era essa a ocasião em que os povos promoviam festas para pedir fartura nas colheitas.

Como não conseguia extinguir essa tradição, a Igreja Católica introduziu nelas o caráter religioso. Fez isso aproveitando os dias dos santos mais populares que são comemorados no mês de junho. Primeiro com São João e São Pedro, e mais tarde, especialmente em Portugal, com Santo Antônio.

Santo Antônio, o santo casamenteiro: 13 de junho

Santo Antônio popularmente chamado de “santo casamenteiro”, é comemorado no dia 13 de junho, dia da sua morte. Na véspera, dia dos namorados, as moças que querem casar fazem simpatias e orações ao santo.

Como natural de Lisboa, esse santo sempre teve apreço entre os portugueses que trouxeram esta devoção para o Brasil. Além dos templos levantados sob sua invocação, é raro encontrar uma igreja que não tenha uma imagem sua.

São João, o santo festeiro: 24 de junho

São João é comemorado no dia 24 de junho, dia do seu nascimento. Além de ter batizado Jesus, São João era seu primo e o primeiro a reconhecer Jesus como o Messias.

A devoção a São João é popular devido aos portugueses. “João” foi o nome de vários reis de Portugal que faziam construir uma capela para honrar seu padroeiro.

As festas juninas também são conhecidas como festas de São João, afinal esse é o mês do “santo festeiro” da comemoração. É possível que o nome decorra do mês, enquanto há quem justifique que São João é o motivador dessa nomenclatura. Vale lembrar que no princípio a festa era conhecida como Festa Joanina.

São Pedro, o pescador: 29 de junho

São Pedro é comemorado no dia 29 de junho, data da sua morte. Pescador, foi discípulo e o primeiro Papa da Igreja. Também é conhecido como o dia de São Pedro e São Paulo por essa ser a data da morte dos dois santos.

Como São Pedro é padroeiro dos pescadores, as cidades costeiras do Brasil quase sempre têm uma capela em sua homenagem, o que contribui para a popularização da festa.

Santo Antônio, São João Batista e São Pedro

Características da festa junina

O Brasil tem uma tradição forte e um dos maiores símbolos das festas juninas é a fogueira. O acendimento das fogueiras juninas ocorre no dia de cada santo.

As tradições fazem parte do folclore brasileiro e compreendem aspectos de culinária, danças, brincadeiras e simpatias.

Comidas e bebidas típicas de festa junina:

Bolo de milho;

Paçoca;

Espiga de milho verde;

Pinhão cozido;

Canjica;

Pamonha;

Curau;

Quentão;

Vinho quente;

Pé-de-moleque;

Batata doce assada na brasa

Cuscuz;

Amendoim doce;

Pipoca;

Doce de abóbora;

Bolo de tapioca;

Tapioca;

Caldo de feijão;

Arroz doce;

Bolo de fubá.

Brincadeiras de São João:

Pescaria;

Boca do palhaço;

Correio elegante;

Jogo de argolas;

Corrida do saco;

Cadeia;

Rabo do burro;

Tomba lata;

Corrido do ovo na colher;

Dança da laranja;

Cabo de guerra;

Corrida de três pernas;

Casamento caipira;

Quadrilha;

Bingo.

Veja como fazer cada uma dessas brincadeiras em Brincadeiras para animar o mês de São João.

Festas juninas no Nordeste

Foto: Prefeitura de Campina Grande

Embora seja comemorada em todo Brasil, é no nordeste brasileiro que encontraremos as maiores festas juninas.

Na cidade de Campina Grande, na Paraíba, se realiza o “Maior São João do Mundo”, uma celebração comparável ao Carnaval carioca em termos de organização, infraestrutura e retorno econômico. A festa inclui concurso de quadrilha.

Contudo, a cidade de Caruaru, em Pernambuco, disputa o título com a cidade paraibana, oferecendo um mês de festa, forró e o Festival de Comidas Gigantes.

Com informações calendar .com