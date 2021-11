Hoje é Dia do Músico

Share on Email

O pagodinho de domingo, a sofrência do sábado à noite, a motivação na academia e a companhia para limpar a casa, enfim, a música está presente em todos os lugares e tornou-se importante e indispensável para muitas pessoas.

A música “viaja” para os nossos centros nervosos e, a partir daí, promove uma série de benefícios para o corpo e mente, tais como:

Ajuda no desenvolvimento da mente humana;

Promove equilíbrio emocional;

Colabora com a sensação de bem estar;

Facilita a concentração;

Ajuda no desenvolvimento do raciocínio lógico;

Colabora com a resolução de assuntos reflexivo-sentimentais;

Reduz o estresse;

Diminui os sintomas de depressão;

Aliviam os sintomas de insônia,

Promove o autoconhecimento.

Sem esse profissional, todos esses benefícios não seriam despertados tão facilmente, como é o caso de ouvir música, além da emoção de olhar aquele filme top com todos os sons de fundo. Sem falar de como seriam as festas sem a alegria que os músicos e suas canções proporcionam?

A vida de todas as pessoas é impactada pela música, as empresas já perceberam isso e a usam como modo de persuasão. Reparem nas propagandas, aquelas que grudam na mente, todas com um som que remete a algum sentimento, interferindo diretamente na sua decisão de compra.

De acordo com diversas fontes, o Dia do Músico é comemorado dia 22 de novembro por causa da Santa Cecília, a padroeira dos artistas de música, que é celebrada no mesmo dia.

QUEM FOI SANTA CECÍLIA?

Santa Cecília viveu na Idade Média e tocava um instrumento parecido com o piano. Foi obrigada a se casar contra a sua vontade, porém na noite de núpcias a mesma converteu o marido. Por não acreditar em outro Deus, que era adorado na época, foi condenada a uma morte por asfixia. Mesmo martirizada, estava “com o coração cantando um hino de amor a Deus”. Ela é a santa que mais tem basílicas em Roma.

Atualmente, devido à pandemia, muitos músicos foram afetados de várias formas, inclusive na vida profissional. O distanciamento e as medidas de proteção diminuíram as festas e comemorações, afetando emocionalmente e financeiramente esses profissionais. Então precisamos lembrar-nos da importância que essas pessoas têm para o mundo e as lutas que enfrentam para deixar a vida um pouco mais fácil e alegre para todos.

Desejamos um feliz dia do Músico!

Geovanna Valério Lipa