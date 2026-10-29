Hoje é o Dia Mundial do AVC- uma das principais causas de morte no país

Em Alegrete, o TeleAVC, implantado na Santa Casa de Caridade, amplia o suporte neurológico às equipes de saúde e reforça a importância de agir rapidamente diante de uma emergência.

O Acidente Vascular Cerebral (AVC), popularmente conhecido como derrame, está entre os principais problemas de saúde pública no mundo, tanto pelo risco de morte quanto pela possibilidade de deixar sequelas permanentes. A doença pode comprometer a fala, os movimentos, a visão, a memória e a capacidade de realizar atividades cotidianas. Por isso, reconhecer os sintomas e buscar atendimento imediatamente são medidas fundamentais para aumentar as chances de recuperação.

Neste 29 de outubro, Dia Mundial do AVC, a campanha de conscientização destaca uma mensagem essencial: cada minuto conta. A Organização Mundial do AVC (World Stroke Organization) estima que uma em cada quatro pessoas poderá sofrer um AVC ao longo da vida. O dado reforça a necessidade de investir na prevenção, na informação da população e na organização dos serviços de emergência.

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Em Alegrete, o tema ganha um destaque especial com a implantação do TeleAVC na Santa Casa de Caridade, em setembro de 2025. A iniciativa conecta a equipe médica local a especialistas em neurologia por meio da telemedicina, oferecendo apoio à avaliação dos pacientes e à tomada de decisões clínicas em situações nas quais a rapidez pode fazer diferença no prognóstico.

O que é o AVC e por que ele exige atendimento imediato?

O AVC ocorre quando o fluxo de sangue para uma parte do cérebro é interrompido ou quando há rompimento de um vaso sanguíneo cerebral. Sem o fornecimento adequado de oxigênio e nutrientes, as células cerebrais podem sofrer lesões em pouco tempo.

Existem dois tipos principais da doença. O AVC isquêmico acontece quando uma artéria é obstruída, impedindo a passagem do sangue. Já o AVC hemorrágico ocorre quando um vaso se rompe e provoca sangramento no cérebro ou em suas proximidades.

Segundo o Ministério da Saúde, o AVC isquêmico corresponde à maior parte dos casos, enquanto o hemorrágico, embora menos frequente, também pode apresentar elevada gravidade.

A identificação do tipo de AVC depende de avaliação médica e de exames de imagem, como a tomografia computadorizada. Essa distinção é indispensável porque os tratamentos variam conforme a causa, as condições clínicas do paciente e o tempo transcorrido desde o início dos sintomas.

O atendimento rápido permite que a equipe de saúde avalie quais intervenções são indicadas para cada caso. No AVC isquêmico, por exemplo, determinados pacientes podem receber tratamento trombolítico, medicamento utilizado para dissolver o coágulo responsável pela obstrução. A indicação depende de critérios clínicos, exames e avaliação médica.

Os sinais de alerta que a população precisa reconhecer

Os sintomas de um AVC geralmente aparecem de forma súbita. A pessoa pode estar realizando atividades normais e, de repente, apresentar dificuldades para falar, movimentar um braço ou compreender o que está sendo dito.

Entre os principais sinais de alerta estão:

Fraqueza ou dormência: especialmente em um lado do rosto, do braço ou da perna.

Alteração na fala: dificuldade para pronunciar palavras, falar com clareza ou compreender outras pessoas.

Assimetria facial: um lado do rosto pode ficar caído, perceptível quando a pessoa sorri.

Alterações na visão: perda ou dificuldade repentina para enxergar com um ou ambos os olhos.

Dificuldade para caminhar: perda de equilíbrio, tontura súbita ou falta de coordenação.

Dor de cabeça intensa e repentina: sobretudo quando não há causa aparente e o sintoma é incomum para a pessoa.

Confusão mental: alteração súbita da compreensão ou do comportamento.

Nem todos os pacientes apresentam os mesmos sintomas. A ausência de um sinal específico não descarta a possibilidade de AVC.

Diante de qualquer suspeita, a orientação é acionar imediatamente o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), pelo telefone 192, ou o serviço de emergência disponível na região. Não se deve esperar os sintomas desaparecerem nem aguardar até o dia seguinte para procurar ajuda.

Também é importante anotar, sempre que possível, o horário em que os sintomas começaram ou a última vez em que a pessoa foi vista sem alterações. Essa informação auxilia a equipe médica a avaliar as opções de tratamento.

Não ofereça alimentos, líquidos ou medicamentos por conta própria, pois pode haver dificuldade para engolir e risco de complicações.

TeleAVC em Alegrete: tecnologia a serviço do atendimento especializado

A implantação do TeleAVC na Santa Casa de Caridade de Alegrete representa um avanço na organização do atendimento às pessoas com suspeita de acidente vascular cerebral.

A iniciativa foi anunciada em setembro de 2025, em uma parceria envolvendo a Santa Casa, a Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, e o Instituto de Medicina Cerebral (IMCer), com suporte tecnológico e assistencial da estrutura de telemedicina especializada divulgada pela instituição responsável pelo serviço.

O modelo utiliza a telemedicina para aproximar a equipe que está atendendo o paciente dos profissionais especializados em neurologia. Por meio dessa conexão, é possível discutir o quadro clínico, avaliar exames de imagem, como a tomografia, e receber apoio especializado para decisões relacionadas ao tratamento.

Na prática, a proposta é oferecer retaguarda neurológica à equipe local, especialmente em uma emergência na qual o tempo de avaliação e a definição da conduta são determinantes.

O TeleAVC não significa que o paciente será atendido exclusivamente por uma consulta remota. O atendimento presencial da equipe hospitalar continua indispensável para a avaliação clínica, a realização dos exames, a aplicação dos tratamentos indicados e o acompanhamento do paciente.

A ferramenta também não substitui a necessidade de uma estrutura hospitalar adequada, protocolos assistenciais definidos e profissionais capacitados. Ela funciona como um recurso complementar para apoiar decisões médicas e organizar o cuidado.

Em municípios do interior, onde a disponibilidade de especialistas pode ser mais limitada, o suporte remoto pode contribuir para aproximar o conhecimento especializado do local onde o paciente recebe os primeiros cuidados.

Por que o TeleAVC pode fazer diferença no interior?

No atendimento ao AVC, o tempo entre o início dos sintomas, a chegada ao hospital, a realização dos exames e a decisão terapêutica tem grande importância.

A telemedicina pode ajudar a reduzir atrasos evitáveis ao permitir que médicos locais discutam o caso com especialistas sem depender exclusivamente da presença física de um neurologista no momento da avaliação.

Em Alegrete, a implantação do serviço busca fortalecer essa conexão entre atendimento de emergência e conhecimento especializado. A análise dos exames e a discussão clínica em tempo oportuno podem auxiliar a equipe a identificar pacientes elegíveis para tratamentos específicos e a definir a conduta mais apropriada.

A trombólise é um exemplo importante. Quando indicada para um paciente com AVC isquêmico agudo, ela procura restabelecer o fluxo sanguíneo ao dissolver o coágulo responsável pela obstrução. No entanto, não é adequada para todos os casos: a decisão exige avaliação médica, exames e observância dos critérios de segurança.

Por isso, o principal papel do TeleAVC é apoiar o processo assistencial, e não garantir um resultado individual. A recuperação depende de diferentes fatores, como o tipo e a extensão do AVC, as condições clínicas do paciente e o tempo até o tratamento.

O valor da iniciativa está em ampliar o acesso à orientação especializada e contribuir para que as decisões sejam tomadas com maior agilidade e segurança.

O que já se sabe sobre a implantação em Alegrete?

Informações divulgadas pelo IMCer e pela estrutura de telemedicina vinculada ao serviço registram a implementação do TeleAVC na Santa Casa de Caridade de Alegrete em setembro de 2025. A instituição também divulgou a realização de capacitações voltadas a médicos, enfermeiros e equipes multiprofissionais para fortalecer os protocolos de atendimento.

Em agosto de 2026, um relato institucional sobre a experiência da Santa Casa voltou a destacar o uso do TeleAVC e a discussão de indicadores relacionados à assistência, incluindo os tempos de atendimento e a utilização da trombólise.

Esses registros demonstram que a iniciativa passou a integrar a discussão sobre a organização do cuidado ao AVC no município. Entretanto, números de atendimentos, taxas de tratamento, redução de sequelas e resultados clínicos devem ser divulgados com indicação do período analisado, da metodologia e da fonte responsável pelos dados.

A transparência é essencial para que a população compreenda o alcance do serviço sem confundir a implantação de uma tecnologia com a comprovação de resultados específicos.

Prevenção: controlar os fatores de risco pode salvar vidas

Embora o AVC também possa ocorrer em pessoas sem fatores de risco conhecidos, grande parte das medidas de prevenção está relacionada ao controle das condições que favorecem doenças cardiovasculares.

A hipertensão arterial é um dos fatores de risco mais importantes. Quando não controlada, pode danificar os vasos sanguíneos e aumentar a probabilidade de eventos cerebrais, tanto isquêmicos quanto hemorrágicos.

Outros fatores relevantes incluem diabetes, colesterol elevado, tabagismo, excesso de peso, sedentarismo, consumo excessivo de álcool e algumas doenças cardíacas. Histórico familiar e idade também influenciam o risco.

A prevenção exige acompanhamento de saúde e mudanças possíveis na rotina, entre elas:

Medir a pressão arterial regularmente e seguir o tratamento prescrito.

Manter o diabetes e o colesterol sob controle, com acompanhamento profissional.

Não fumar e buscar apoio para abandonar o tabagismo, se necessário.

Praticar atividade física de forma regular, respeitando as condições individuais.

Priorizar uma alimentação equilibrada, com frutas, verduras e alimentos ricos em fibras, reduzindo o excesso de sal e de produtos ultraprocessados.

Manter um peso adequado e evitar o consumo excessivo de bebidas alcoólicas.

Utilizar corretamente os medicamentos prescritos, sem interromper o tratamento por conta própria.

Realizar consultas periódicas, principalmente quando há hipertensão, diabetes ou doença cardiovascular.

A prevenção não deve ser entendida apenas como uma responsabilidade individual. O acesso à atenção básica, ao diagnóstico, aos medicamentos, à orientação profissional e aos serviços de urgência também é parte fundamental da proteção da saúde.

A recuperação não termina com a alta hospitalar

Sobreviver a um AVC é apenas uma etapa do processo de cuidado. Dependendo da área cerebral afetada e da gravidade da lesão, o paciente pode apresentar dificuldades motoras, alterações na fala, limitações cognitivas, problemas de deglutição ou mudanças emocionais.

A reabilitação pode envolver fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, acompanhamento médico, apoio psicológico e outras intervenções definidas de acordo com as necessidades de cada pessoa.

O acompanhamento após a alta também é importante para investigar a causa do AVC, controlar os fatores de risco e reduzir a possibilidade de um novo episódio.

Para familiares e cuidadores, compreender as limitações do paciente, receber orientação da equipe de saúde e participar do planejamento da reabilitação são medidas que contribuem para a continuidade do cuidado.

A linha de atendimento ao AVC precisa, portanto, considerar todo o percurso do paciente: prevenção, reconhecimento dos sintomas, atendimento de emergência, tratamento hospitalar e recuperação.

Informação e rapidez são fundamentais para a população de Alegrete

O Dia Mundial do AVC é uma oportunidade para reforçar que informação e organização dos serviços de saúde precisam caminhar juntas.

Em Alegrete, o TeleAVC acrescenta uma ferramenta de apoio especializado ao atendimento hospitalar, conectando profissionais locais a especialistas para auxiliar na avaliação de casos agudos. Seu funcionamento reforça a importância de protocolos bem estabelecidos, capacitação das equipes e integração entre os diferentes momentos da assistência.

Para a população, a orientação continua sendo a mesma: conhecer os sinais de alerta, não minimizar sintomas súbitos e procurar ajuda imediatamente.

Diante de suspeita de AVC, ligue para o SAMU pelo número 192. Não espere para ver se melhora.

O reconhecimento precoce, o atendimento organizado e o acesso ao tratamento adequado podem influenciar decisivamente a evolução de um paciente. Em uma emergência neurológica, cada minuto pode fazer diferença entre a recuperação, a incapacidade permanente e a perda de uma vida.